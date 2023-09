Começa na próxima sexta-feira (29) a nova temporada de vacinação contra a gripe. Este ano junta-se a inoculação contra a mais recente variante da Covid-19. Quem tiver 60 ou mais anos pode tomar as duas ao mesmo tempo, se assim o desejar, na farmácia mais próxima.

Contudo, segundo avança o Jornal de Notícias as vacinas que vão chegar às farmácias nos primeiros dias poderão não ser suficientes para dar resposta às reservas já feitas pelos utentes.

Mas a Ordem dos Enfermeiros (OF) garantiu, esta sexta-feira, ao SAPO24 que “Portugal comprou vacinas suficientes para cobrir todas as necessidades vacinais dos diversos grupos populacionais com indicação para vacinação”, disse o bastonário, Hélder Mota Filipe, em resposta enviada por e-mail.

Embora a aquisição de vacinas e a sua distribuição pelas farmácias aderentes seja da responsabilidade do Ministério da Saúde, “através do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH)”, o bastonário da OF assegura que “os farmacêuticos estão preparados para dar resposta ao aumento da cobertura vacinal”, disse, acrescentando ser já “prática regular nas farmácias há quase duas décadas”.

O bastonário da Ordem dos Farmacêuticos lembra que nos últimos vinte anos, "milhões de cidadãos têm sido vacinados nas farmácias portuguesas para as mais diversas doenças - gripe, hepatites, pneumocócica, meningite, vírus papiloma humano, entre muitas outras".

Este ano, perante o desafio que representa a administração de uma nova versão da vacina contra a Covid-19, a Ordem dos Farmacêuticos desenvolveu uma formação específica que “visa atualizar os conhecimentos sobre esta vacina” a cerca de 6 mil profissionais que deverão cobrir o serviço de vacinação em 2.300 farmácias.

“Existem, atualmente, cerca de 16.000 farmacêuticos em exercício em Portugal. Destes, cerca de 9.000 exercem nas farmácias comunitárias. Os restantes estão nos hospitais, nos laboratórios de análises clínicas, na indústria farmacêutica, entre muitos outros locais de exercício farmacêutico”, explica Hélder Mota Filipe.

A DGS estima vacinar este ano entre 1,7 a 2,3 milhões de utentes. Hélder Mota Filipe ressalva que “a cadência de entrega de vacinas nas farmácias vai determinar o agendamento da vacinação dos cidadãos com 60 ou mais anos”.

Este ano, as farmácias vão, pela primeira vez, poder vacinar os utentes com 60 anos ou mais com ambas as vacinas, em simultâneo ou em separado. Para receber a inoculação, os utentes devem "deslocar-se à farmácia que habitualmente lhes presta assistência e fazer a marcação ou podem fazê-lo online, através de uma plataforma exclusivamente desenvolvida para este efeito”, acrescenta o bastonário.

“Todos os outros com indicação para vacinação, segundo a Norma da DGS, devem ser vacinados nos centros de saúde e cuidados de saúde primários”, termina Helder Mota Filipe.