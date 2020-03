“Vamos pedir à diretora-geral da Saúde [Graça Freitas] que reveja este despacho, porque as coisas, às vezes, saem assim, e que coloque este despacho como ele dever ser”, afirmou à Lusa Miguel Guimarães, sublinhando que para os profissionais de saúde de “alto risco as orientações estão bem”, mas para os que representam “baixo risco não estão”.

De acordo com uma orientação da DGS, datada de 21 de março (sábado), os profissionais de saúde expostos ao SARS-CoV-2 (o novo coronavírus que provoca a doença covid-19) estão classificados em dois tipos: alto risco de exposição e baixo risco de exposição.

Segundo este documento, um profissional de saúde é considerado de alto risco quando é exposto, durante a prestação de cuidados, a pessoas contagiadas com a doença covid-19, sem “utilização de equipamento de proteção individual adequado”.

Também se incluem nesta classificação os profissionais de saúde que tiveram contacto, “através de mucosas, com fluidos orgânicos de um doente” infetado com o novo coronavírus, ou que tenham tido contacto “desprotegido em ambiente laboratorial com amostras biológicas” de SARS-CoV-2.

Nestes casos, os profissionais ficam em isolamento profilático, durante 14 dias, estando impedidos de ir trabalhar.

Considera-se que um profissional de saúde é de baixo risco se esteve exposto a um doente “com covid-19 sem prestação de cuidados diretos e sem uso de equipamento de proteção individual”.

Neste caso, os profissionais de saúde continuam a trabalhar, devendo proceder à “automonitorização, com medição da temperatura corporal, duas vezes por dia, e estar atentos para o surgimento de sintomas” de covid-19.