“Têm todos eles uma craveira intelectual elevada”, afirmou à agência Lusa o arcebispo de Braga, Jorge Ortiga, realçando que possuem “uma compreensão e conhecimento dos problemas internos da Igreja, mas também dos externos”.

Jorge Ortiga considera que se trata de “pessoas preparadas, competentes e com capacidade para serem um contributo positivo do que é característico do Colégio Cardinalício, que é serem conselheiros do Papa”.

A reitora da Universidade Católica Portuguesa (UCP), Isabel Capeloa Gil, salientou que Tolentino Mendonça, o cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e o bispo de Leiria-Fátima, António Marto, “representam visões do mundo profundamente ancoradas num universo cosmopolita”.

“São figuras intelectuais e respondem àquilo que são as necessidades e evolução do contexto da Igreja”, disse Isabel Capeloa Gil.

Por seu turno, Alfredo Teixeira, antropólogo e especialista em Estudos de Religião, observou que os três “transportam a experiência de investigação e trabalho intelectual favoráveis à valorização do diálogo com a cultura”.

Acrescentando que todos foram docentes e investigadores na Faculdade de Teologia da UCP, Alfredo Teixeira sublinhou que reforçam “uma perspetiva valorizadora da inscrição da Igreja católica nos debates contemporâneos”.

“Por outro lado, apresentam-se próximos da linha reformista do Papa Francisco, alargando, assim, a sua base institucional de apoio”, observou.

Este sábado, na Cidade do Vaticano, Tolentino Mendonça, de 53 anos, convidado pelo Papa Francisco para pregar o retiro da Quaresma da Cúria Romana, em 2018, torna-se no 46.º cardeal português e no sexto deste século. É arquivista e bibliotecário do Vaticano desde setembro de 2018.

Quando foi ordenado bispo, em julho de 2018, Tolentino Mendonça disse que Francisco esperava de si que continuasse “a ser um instrumento de diálogo de aproximação entre a Igreja e a cultura”.

Questionado então se estava disponível para a reforma da Igreja, respondeu: “Certamente é para colocar-me numa grande proximidade com a sua mensagem, com o seu programa para a Igreja do nosso tempo”.

Natural de Machico, Madeira, o futuro cardeal entrou no seminário aos 11 anos. Doutorado em Teologia Bíblica e antigo vice-reitor da UCP, é um nome essencial da poesia portuguesa contemporânea, tendo já recebido vários prémios.

Em fevereiro de 2016, na conferência de abertura do Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim, disse ter um sonho que é o de um dia ver o silêncio consagrado Património Imaterial da Humanidade.