Óscar Martínez Ramírez, de 25 anos, trabalhava como cozinheiro em El Salvador e colocou a filha, Angie Valeria, por dentro da sua camisola para tentar atravessar o rio. Contudo, os dois acabaram por se afogar diante do olhar da mãe da menina, antes de chegarem ao lado americano. Segundo as autoridades, o afogamento deveu-se ao forte fluxo do rio.

A mãe, de 21 anos, também tentou atravessar o rio, acompanhada por um amigo da família, mas os dois desistiram e voltaram ao lado mexicano. A família tinha partido de El Salvador em abril e entrado no México através do posto fronteiriço de Tapachula (Chiapas), onde receberam um visto humanitário que lhes permitia residir legalmente no país enquanto se desenrolava o processo para pedido de asilo nos EUA. No domingo, decidiram partir para os Estados Unidos.

Escreve o El País que a fotografia (que pode ver aqui, alertamos que a imagem pode perturbar pessoas mais sensíveis), tirada por Julia Le Duc, reflete "o drama da crise migratória". Na imagem pode ver-se a menina dentro da camisola do pai, com um braço sobre o seu pescoço.

"A mãe contou-nos que o marido tinha ido com a filha atravessar o rio até Brownsville, no Texas, e quando voltou para atravessar a mulher, a menina atirou-se à água. Não sei se pensou que estavam a brincar, mas quando a corrente a levou disse-lhes adeus”, referiu a fotógrafa ao jornal.

Com isto, os gritos e o desespero da mulher atraíram os que passavam pelo local, que acabaram por chamar as forças de segurança de Matamoros. Durante a tarde de domingo uma operação foi montada, tendo sido suspensa durante a noite. Na segunda-feira de manhã, os agentes encontraram os dois corpos sem vida a cerca de 500 metros do local de onde a menina tinha sido levada pela corrente.