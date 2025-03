A cerimónia dos Óscares 2025 começa esta noite, pelas 23h30. O filme brasileiro 'Ainda estou aqui' está entre os favoritos e a sua protagonista Fernanda Torres enfrenta grandes nomes do cinema americano na corrida pela estatueta. Esta noite pode marcar a primeira vez que uma atriz brasileira ganha um Óscar na categoria de Melhor Atriz.

O drama brasileiro dirigido por Walter Salles sobre uma família desfeita pelo regime militar que governou o país por duas décadas (1964-1985) é um forte candidato na categoria Melhor Filme Internacional, e a língua é portuguesa.

A indicação de Fernanda Torres, a protagonista, para Melhor Atriz gerou uma agitação digna de Mundial de Futebol, ou Copa do Mundo, como se diz na terra da atriz. No Rio de Janeiro, cidade natal da atriz e onde se passa a maior parte do filme, a cerimónia será transmitida no Sambódromo durante os desfiles de Carnaval.

Os críticos dizem que Fernanda Torres, no papel de Eunice Paiva, é uma forte candidata ao Óscar, ao lado de grandes nomes de Hollywood: Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison e Demi Moore. Na temporada de premiações pré-Oscar, Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro e o Satellite Awards na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama.

A sua principal adversária é Demi Moore, estrela de 'A Substância', que já venceu o Globo de Ouro, o Satellite, o SAG e o Critics Choice como Melhor Atriz.

"Há um mundo de drama e indignação nestas breves e diretas afirmações, mas isso nunca chega realmente no filme anterior. No entanto, isso pode ser precisamente as experiências das famílias dos "desaparecidos", cujas respostas emocionais são truncadas e amputadas pelo estado. É uma performance muito inteligente de Torres", escreve Peter Bradshaw, no jornal The Guardian.

Este marca também um momento emocionante na história do cinema brasileiro, o momento em que filha e mãe disputam juntas o Óscar na mesma categoria, a mãe pela segunda vez, 25 depois. Fernanda Montenegro foi nomeada pelo seu papel em “Central do Brasil”, em 1998.

As emoções estão ao rubro e Portugal junta-se ao Brasil na ansia pela espera da vitória de uma atriz brasileira, que fala português e conta o terror da ditadura. O filme é baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho do casal, lançado em 2015, que contou ao SAPO24: "Quando vi o filme pela primeira vez, em Veneza, chorei sem parar".

A produção de Walter Salles Jr. também foi premiada no Goya (maior prémio do cinema espanhol) como Melhor Filme Ibero-americano, e ganhou Melhor Roteiro no Festival de Veneza. Em mais de 96 edições da premiação da Academia de Cinema de Hollywood, nenhum brasileiro ganhou um Óscar. Será este o primeiro?

A 97.ª Cerimónia da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas vai ser transmitida na RTP, às 23h30, e conduzida por Mário Augusto.

Melhor Filme:

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Melhor Realizador:

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

James Mangold – A Complete Unknown

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – The Substance

Melhor Atriz:

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Fernanda Torres – I’m Still Here

Melhor Ator:

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Melhor Atriz Secundária:

Monica Barbaro – A Complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Melhor Ator Secundário:

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Melhor Argumento Original:

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Melhor Argumento Adaptado:

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Melhor Filme Internacional:

Ainda Estou Aqui (Brasil)

Flow (Letónia)

A Semente do Figo Sagrado (Alemanha)

Emilia Pérez (França)

The Girl With the Needle (Dinamarca)

Melhor Filme de Animação:

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Foul

The Wild Robot

Melhor Documentário:

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Melhor Fotografia:

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Melhor Edição:

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Melhor Banda Sonora Original:

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Melhor Canção Original:

“El Mal” – Emilia Pérez

“The Journey” – The Six Triple Eight

“Like a Bird” – Sing Sing

“Mi Camino” – Emilia Pérez

“Never Too Late” – Elton John: Never Too Late

Melhor Design de Produção:

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Melhor Guarda-Roupa:

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Melhor Maquilhagem e Cabelo:

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Melhores Efeitos Visuais:

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Melhor Som:

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Melhor curta-metragem de ação

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Melhor curta-metragem de animação

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Melhor Documentário em Curta-Metragem

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

*Com AFP

Editado pela jornalista Ana Maria Pimentel