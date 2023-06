Segundo um comunicado do IPMA, “foi atribuído pela AEMet (agência estatal de meteorologia de Espanha) o nome Óscar” à “depressão complexa” que deverá atingir as ilhas da Madeira, e terá impacto no continente a partir de quarta-feira, mas com menos intensidade.

A tempestade Ana foi a primeira a ser batizada em Portugal, em 2017, e a ideia resultou de uma colaboração entre as agências de meteorologia de Portugal (IPMA), AEMet (Espanha) e MétéoFrance (França). Os nomes são escolhidos a partir de uma lista, de A a Z, definida antecipadamente.

“Há um sistema que vai afetar a Madeira com muita humidade vinda dos trópicos e que irá causar precipitação forte no arquipélago, daí a emissão dos avisos vermelhos para o arquipélago da Madeira e posteriormente, a partir de quarta-feira, mais quarta-feira e quinta-feira, o remanescente desse sistema irá afetar o continente, não com a mesma intensidade, mas trará alguma diferença”, explicou à Lusa o meteorologista do IPMA Pedro Sousa.

Segundo o meteorologista, o continente vai registar a partir de quarta-feira “precipitação um pouco mais generalizada, mas sem a mesma seriedade do que na Madeira”.