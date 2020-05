A informação surge depois de essa instituição social do distrito de Aveiro ter aceitado inscrições para a atividade letiva em setembro, já que de 4 a 15 de maio teve a decorrer o período de renovação de matrículas e a 18 abriu as inscrições para novos utilizadores - de acordo com um calendário que o próprio CSPSPM mantém na sua página online da rede social Facebook.

Alguns encarregados de educação defendem que o fecho estará relacionado com a incapacidade do CSPSPM para cumprir as restrições sanitárias impostas pela Direção-Geral da Saúde no atual contexto de covid-19, mas a instituição que vinha acolhendo crianças dos quatro meses de idade aos seis anos já estaria a contar com esses novos procedimentos, a avaliar por um comunicado de final de abril em que mencionava ter garantido "distância entre as pessoas [a trabalhar] no atendimento" e recomendava aos visitantes o "reforço dos cuidados de higiene e da etiqueta respiratória, e o uso de máscaras".

Pedindo para não ser identificado, o pai de uma criança que ainda frequenta o CSPSPM disse à Lusa: "Fiquei completamente indignado com isto porque nos falaram do fecho quando já estavam a decorrer as matrículas e foi tudo muito súbito e verbalmente, em reuniões com um pai de cada vez. Sempre que se pede um comunicado formal ficamos sem resposta".

Ao nível do ensino pré-escolar, esse encarregado de educação acredita que há boas alternativas em Maceda e na freguesia vizinha de Cortegaça, mas, quanto à creche e às suas 42 crianças, defende que o encerramento "vai criar um grande problema porque as vagas que existem já estão preenchidas".

Realçando que a oferta educativa do CSPSPM sempre foi "excelente a nível pedagógico", esse pai não aceita que a justificação para o encerramento seja a falta de verbas para responder à nova legislação profilática do setor e adianta: "A direção do centro sempre teve dinheiro, mas há muitos anos que quer fechar as valências para crianças porque essas não dão lucro. O que rende é o lar e os serviços para idosos".