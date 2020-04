A quarentena geográfica imposta a esse município do distrito de Aveiro teve início a 18 de março e foi justificada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) com o ritmo a que a nova doença já então se disseminava na comunidade.

Esta sexta-feira o ministro da Administração Interna anunciou o levantamento da cerca profilática, por as autoridades de saúde reconhecerem ao território uma situação epidemiológica mais controlada, idêntica à que se verifica noutros concelhos do país e agora dispensando condicionamentos mais restritivos do que os impostos pelo próprio estado de emergência nacional, em vigor até 02 de maio.

Eduardo Cabrita alertou, ainda assim, que as forças de segurança se vão manter em Ovar para fazer cumprir "limitações especiais" e explicou que "aplicam-se não só aquelas, regras que estão em vigor em todo o território nacional, mas também um conjunto de restrições que, de qualquer modo, permitirão aos cidadãos de Ovar ir trabalhar para fora do concelho" ou, residindo no exterior, exercer o seu posto laboral nas unidades autorizadas a laborar dentro do município.

Embora a CP - Comboios de Portugal retome segunda-feira a entrada e saída de passageiros nas várias estações da Linha do Norte existentes no concelho, continuam assim interditos passeios, estadias na praia e outras deslocações no espaço público que não sejam motivadas por compras de bens de primeira-necessidade humana ou animal, procura de tratamento médico ou farmacêutico, e assistência a familiares.

Esse tipo de serviços foi inicialmente o único autorizado a manter a sua atividade, juntamente com postos de abastecimento de combustível, bancos, estações de correio e oficinas de reparação automóvel e informática, mas, desde finais de março, o Governo foi conferindo caráter de exceção a várias outras empresas locais.

Quatro despachos sucessivos autorizaram pelo menos 30 empresas a laborar, o que gerou críticas no tecido empresarial local, dada a diferença de critério para com outras unidades que também dispunham de rigorosos planos de contingência.

Na passada segunda-feira foi então permitida a reativação de aproximadamente mais 270 empresas, mediante restrições como a obrigação de laborar com apenas 1/3 dos recursos humanos habituais, recorrer apenas a trabalhadores assintomáticos residentes em Ovar e prescindir de funcionários maiores de 60 anos.