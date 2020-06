Segundo o Ministério da Saúde, 497 dos 990 óbitos ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídos nos dados de hoje, estando ainda a ser investigada uma eventual relação de 3.844 vítimas mortais com a covid-19.

Quanto ao número de infetados, o país sul-americano contabilizou mais 46.860 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, num total de 1.274.974 pessoas diagnosticadas com a doença.

De acordo com a tutela, a letalidade da doença no Brasil, segundo país do mundo com mais mortos e infetados, desceu hoje para os 4,4%.

O Brasil tem uma incidência de 26,6 mortes e 606,7 casos da doença por cada 100 mil habitantes, numa nação com uma população estimada de 210 milhões de pessoas.