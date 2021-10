Mais de 236.232.480 casos de infeção foram diagnosticados desde o início da pandemia. A grande maioria cura-se, mas uma parte ainda mal avaliada mantém os sintomas durante semanas, às vezes meses.

Os números assentam nos balanços diariamente comunicados pelas autoridades de saúde de cada país e excluem as revisões realizadas ‘a posteriori’ por alguns organismos estatísticos, que apontam para um número bastante superior de vítimas mortais.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera mesmo, tendo em conta o aumento da mortalidade direta ou indiretamente relacionada com a covid-19, que o balanço real da pandemia poderá ser duas a três vezes mais elevado que o oficialmente registado.

Uma boa parte dos casos menos graves ou assintomáticos mantém-se, assim, por detetar, apesar da intensificação da testagem em muitos países.

Na quarta-feira, foram registadas mais 8.662 mortes e 453.628 novos casos no mundo.

Os países que registaram o maior número de mortes nos seus últimos balanços foram os Estados Unidos, com mais 2.591 mortos, a Rússia, com 924, e o México, com 711.

Os Estados Unidos são o país mais atingido pela pandemia, tanto em número de mortos como de novos casos, com 707.788 mortes em 44.059.047 casos registados, segundo dados da universidade Johns Hopkins.

A seguir aos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 599.359 mortos e 21.516.967 casos, a Índia, com 449.856 mortos e 33.894.312 casos, o México, com 280.607 mortos e 3.699.621 casos, e a Rússia, com 213.549 mortos e 7.690.110 casos.

Entre os países mais duramente atingidos, o Peru é aquele com o maior número de mortos em relação à sua população, com 605 mortes por 100.000 habitantes, seguido da Bósnia (329), a Macedónia do Norte (324), a Hungria (313), o Montenegro (313) e a Bulgária (307).

A América Latina e as Caraíbas totalizavam hoje, às 10:00 TMG, 1.497.712 mortos em 45.186.561 casos, a Europa, 1.326.233 mortos (68.861.048 casos), a Ásia, 846.792 mortos (54.432.857 casos), os Estados Unidos e o Canadá, 735.856 mortos (45.703.538 casos), a África, 212.186 mortos (8.343.165 casos), o Médio Oriente, 201.198 mortos (13.510.389 casos) e a Oceânia, 2.290 mortos (194.923 casos).

Este balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da OMS.

Devido a correções feitas pelas autoridades ou publicações tardias de dados, os números referentes aos aumentos em 24 horas podem não corresponder exatamente aos divulgados no dia anterior.