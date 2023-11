"Embora o estado clínico geral do Santo Padre, no que diz respeito à gripe e à inflamação das vias respiratórias, tenha melhorado, os médicos pediram ao Papa que não efetuasse a viagem prevista para os próximos dias ao Dubai, para a 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas", pode ler-se numa nota da Sala de Imprensa do Vaticano.

O diretor da Sala de Imprensa, Matteo Bruni, frisa ainda que "o Papa Francisco aceitou com grande pesar o pedido dos médicos, pelo que a viagem foi cancelada".

"Uma vez que o Papa e a Santa Sé continuam dispostos a participar nos debates que terão lugar nos próximos dias, as modalidades para o efeito serão definidas o mais rapidamente possível", é ainda explicado.

A COP28 (conferência das partes), que decorre até 12 de dezembro, é uma conferência promovida pela ONU que junta praticamente todos os países do mundo e destina-se a promover a luta contra a crise climática, decorrente do aquecimento do planeta.

Em declarações televisivas no domingo, Francisco tinha indicado que iria prosseguir com uma viagem de três dias, que começa em 1 de dezembro, aos Emirados Árabes Unidos, para fazer um discurso sobre as alterações climáticas nas próximas negociações climáticas COP28 das Nações Unidas.