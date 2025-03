“O estado clínico do Santo Padre nos últimos dias tem-se mantido estável e, consequentemente, demonstra uma boa resposta à terapêutica. Portanto, regista-se uma melhoria gradual e ligeira. O Santo Padre manteve-se sempre apirético. As trocas gasosas melhoraram, exames de sangue e hemogramas completos estão confirmados como estáveis", refere o Vaticano.

"Para continuar a registar estas melhorias iniciais nos próximos dias, os médicos estão prudentemente a manter o prognóstico reservado", acrescentam.

"Esta manhã, o Santo Padre, depois de receber a Eucaristia, reuniu-se em oração no interior da Capela do apartamento privado, enquanto à tarde alternou o descanso com as atividades de trabalho", dizem ainda.

Francisco, de 88 anos, está internado desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral.