A intervenção do chefe da Igreja Católica ocorreu no sexto aniversário da viagem que fez à ilha italiana de Lampedusa.

A missa coincide com o momento em que as organizações não governamentais que se dedicam a salvar migrantes no Mediterrâneo, que o Papa sempre tem apoiado, têm mantido duros braços de ferro com as autoridades italianas e em especial com o ministro do Interior, Matteo Salvini, que os impedem de desembarcar as pessoas resgatadas.

Perante as cerca de 250 pessoas que se sentaram nos bancos da Basílica de São Pedro, entre imigrantes, socorristas e pessoal envolvido no resgate, o papa disse que neste sexto aniversário pensa “naqueles que todos os dias clamam ao Senhor, pedindo para seres libertados dos males que os afligem”.

Recordou que entre estes estão “os enganados e abandonados para morrer no deserto” e também “os torturados, maltratados e violados em campos de detenção” e os que “desafiam as ondas de um mar implacável” ou são “deixados em campos de um acolhimento que é demasiado longo para ser chamado de temporário”.

Este domingo, durante a oração do Angelus, Francisco recordou o bombardeamento de um centro de migrantes em Tripoli (Líbia) e exortou a não tolerar estes ataques e a estabelecer corredores humanitários para os mais vulneráveis.

Na homilia de hoje exclamou: “São pessoas, não se trata apenas de questões sociais ou migratórias!”.