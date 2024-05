Nas universidades norte-americanas, “assistimos horrorizados à celebração e justificação das atrocidades de 07 de outubro contra Israel”, disse Herzog, segundo a agência francesa AFP.

Herzog aludia ao ataque do grupo extremista palestiniano Hamas em solo israelita no ano passado, que desencadeou a atual guerra na Faixa de Gaza e suscitou manifestações pró-palestinianos, nomeadamente em várias universidades norte-americanas.

Numa mensagem de apoio às comunidades judaicas de todo o mundo, Herzog considerou que “universidades de renome, centros de história, cultura e educação” nos Estados Unidos estão “contaminados pelo ódio e pelo antissemitismo”.

“O povo de Israel está convosco”, disse Herzog na mensagem gravada em vídeo, citada pela agência espanhola EFE.

Herzog afirmou partilhar “o medo e a preocupação” e sentir “o insulto, a quebra de fé e a quebra de amizade”.

“Perante a violência, o assédio e a intimidação, quando cobardes mascarados partem janelas e bloqueiam portas, quando atacam a verdade e manipulam a História, juntos mantemo-nos fortes”, disse.

Herzog apelou aos judeus de todo o mundo e aos estudantes dos Estados Unidos para que não tenham medo e se mantenham orgulhosos.

“Israel está convosco. Israel preocupa-se convosco”, acrescentou.

Estudantes norte-americanos têm-se juntando em várias universidades do país nas ultimas semanas para se manifestarem a favor dos palestinianos e protestarem contra o apoio de Washington a Israel, que tem nos Estados Unidos o principal aliado.

A polícia interveio hoje no ‘campus’ da Universidade da Califórnia em Los Angeles, conhecida pela sigla UCLA, para desmantelar um acampamento de tendas e desalojar centenas de manifestantes.

Os agentes policiais fizeram dezenas de detenções, segundo os meios de comunicação social norte-americanos.

No Médio Oriente, a televisão estatal iraniana transmitiu imagens em direto da ação policial na UCLA, tal como o canal pan-árabe Al Jazeera, do Qatar.

As imagens em direto de Los Angeles também passaram nas redes de televisão israelitas, segundo a agência norte-americana AP.

O ataque sem precedentes do Hamas em Israel causou cerca de 1.200 mortos e duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas, que responderam com uma ofensiva militar contra a Faixa de Gaza.

A operação israelita provocou cerca de 34.600 mortos e a destruição de muitas infraestruturas em Gaza, de acordo com dados atualizados hoje pelo governo do Hamas.