A medida visa “o alargamento do espaço público destinado a esplanadas e a pedonalização de algumas vias como forma de se contribuir para combater a profunda crise, que atinge em particular a restauração e afins no centro histórico, com graves e imediatas consequências na perda de dezenas ou centenas de postos de trabalho”, avançou a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

Proposta pela Câmara Municipal de Lisboa, liderada por Fernando Medina (PS), a medida foi aprovada, por unanimidade, pela Assembleia Municipal de Lisboa, tendo a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, presidida pelo autarca Miguel Coelho (PS), aceite “a pedonalização e fecho temporário de três ruas em todo o território, duas delas com escasso e residual trânsito”.

“Estas ruas são a Rua Nova da Trindade (troço entre o Largo da Trindade e a Travessa João de Deus), a Rua dos Bacalhoeiros (no troço até à Rua da Padaria) e a Rua João das Regras”, indicou o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, em comunicado, adiantando que o compromisso assumido teve em consideração a “urgência” em poder fornecer aos operadores comerciais esta possibilidade ainda durante este verão.