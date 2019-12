"E, com um amigo meu, da Covilhã, que trabalha na área da reciclagem têxtil, conseguimos elaborar um produto que se adaptasse àquilo que nós queríamos, que era uma alcatifa para eventos", acrescentou.

Foi assim que surgiu a Karpet2R [2R por ser duas vezes reciclada], que apresenta uma alcatifa "mais confortável" do que aquela que existe no mercado (tem cerca de meio centímetro de espessura, quando a tradicional possui uma média de dois milímetros).

"Nós produzimos, neste momento, uma alcatifa com zero de produto virgem. É uma alcatifa 100% reciclada. Depois (…), nós propomo-nos a recolher a alcatifa toda, depois do evento, nós próprios recolhemos a alcatifa toda e voltamos a reciclá-la, já não para alcatifa (…) mas para outros produtos de gama mais baixa", disse o empresário à Lusa.

Pedro Tavares reconhece que a sua ‘startup' está a dar "um grande passo para a sustentabilidade dos eventos" ao nível dos materiais utilizados nos pavimentos.

A alcatifa, que "não fica mais barata" do que aquela que existe no mercado, assume as cores naturais dos tecidos usados, uma vez que no seu fabrico não entram tinturarias.

A alcatifa da Karpet2R - Walking to the Future é fabricada numa empresa da região.

Este ano, no arranque da atividade, a empresa fabricou 20 mil metros quadrados de produto mas, em 2020, a meta dos administradores é "atingir os 50 mil metros quadrados".

Segundo Pedro Tavares, estão a ser feitos contactos para que a alcatifa reciclável possa ser divulgada e utilizada no Planetiers World Gathering (evento de inovação sustentável agendado para abril, em Lisboa) e no próximo Rock In Rio.

O produto, que já foi testado com sucesso em vários eventos da All WeDo Moments, também poderá ser utilizado na Feira Ibérica de Turismo, a realizar na Guarda entre 30 de abril e 03 de maio de 2020.