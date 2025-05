Quem o diz é Garry Tan, CEO do Y Combinator. O responsável pela aceleradora americana relata que as empresas emergentes estão a crescer 10% por semana por causa da IA.

Este novo paradigma está a transformar o papel dos programadores nas startups. Em vez de escreverem tudo do zero, passam a supervisionar e integrar os outputs gerados por IA.

Esta abordagem está a transformar o papel dos programadores nas startups. Em vez de programarem tudo do zero, passam a supervisionar e integrar os outputs gerados por IA.

Com estas ferramentas, qualquer pessoa, mesmo sem formação em programação, pode criar aplicações numa conversa com um chatbot de IA.

A explicação está no facto de a maioria dos códigos das aplicações estarem a ser escritos com ajuda de chatbots de IA, como o ChatGPT.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt