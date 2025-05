“Em todas as nossas aplicações, quase 1.000 milhões de utilizadores ativos mensais utilizam o Meta AI”, já tinha escrito no Facebook no final de abril.

Agora, na quarta-feira, repetiu esta declaração na reunião anual da gigante das redes sociais, logo após vários anúncios enfáticos dos seus concorrentes, liderados pela Google.

O serviço “AI Overviews”, que responde a consultas de motores de busca com respostas escritas por IA, “tem mais de 1,5 mil milhões de utilizadores”, disse o CEO da Google, Sundar Pichai, na semana passada.

“Isto significa que a Google está a levar a IA generativa a mais pessoas do que qualquer outro produto no mundo”, afirmou o CEO.

Face ao sucesso do ChatGPT, lançado pela OpenAI no final de 2022, as gigantes tecnológicas investiram dezenas de milhares de milhões de dólares para lançar os seus próprios concorrentes.

A Meta integrou a Meta AI nos seus vários serviços, na esperança de a tornar a assistente de IA mais utilizada no mundo.

Em dezembro do ano passado, 3,35 mil milhões de pessoas em todo o mundo acederam a pelo menos uma das plataformas da Meta todos os dias.

No WhatsApp e no Instagram, a assistente de IA aparece com muita facilidade, sem ter de a procurar especificamente, bastando para isso fazer uma pesquisa. A Meta também lançou o Meta AI como uma aplicação separada há um mês.

Sundar Pichai disse na semana passada que o assistente de IA da Google, Gemini, tem 400 milhões de utilizadores ativos mensais.

Em fevereiro, a OpenAI tinha 400 milhões de utilizadores ativos semanais.