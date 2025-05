A empresa-mãe das redes sociais Facebook e Instagram anunciou em abril que todos os conteúdos públicos das suas plataformas, com exceção do serviço de mensagens privadas WhatsApp, seriam doravante utilizados para treinar os seus modelos de IA, a menos que os utilizadores se oponham.

As informações em causa são publicações, fotografias e respetivas legendas, comentários publicados sob as mesmas, bem como pedidos e perguntas enviados através do Messenger para o Meta AI, o robô de conversação disponível desde o final de março na União Europeia (UE).

Na semana passada, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) alertou para potenciais consequências e implicações do uso dos dados pessoais para o treino das ferramentas de IA da Meta, salientando que os utilizadores portugueses devem estar cientes dos seus direitos, “prestando particular atenção às definições e permissões ativas” nas plataformas da Meta, “de forma a garantir a proteção dos seus dados pessoais”.

Como apresentar a recusa?

No Facebook:

Aceda ao seu perfil e clique na foto no canto superior direito;

Selecione "Definições e privacidade" e depois "Centro de Privacidade";

Navegue até à secção "IA na Meta";

Clique em "Informações que partilhaste nos Produtos da Meta";

Preencha o formulário intitulado "Opõe-te à utilização das tuas informações pela IA na Meta" e submeta-o.

No Instagram: