Alguns desses jovens, ouvidos pela agência France Presse, estão agora em Madrid, onde decorre uma cimeira da ONU sobre o clima (COP25), irritados e assustados em relação ao futuro do planeta mas também determinados a lutar por ele, como Greta Thunberg, que partiu na noite de quinta-feira de Lisboa para participar hoje numa Marcha pelo Clima, na qual são esperadas milhares de pessoas.

Um desses jovens é Arshak Makichyian, estudante do Conservatório de música de Moscovo. Há uns meses ouviu falar de Greta Thunberg, inspirou-se nela e hoje deixou o seu violino de lado para se comprometer com o planeta.

“Pareceu-me bizarro tocar-se violino enquanto o Titanic afundava. Eu não posso salvar a civilização tocando violino”, diz o jovem, de 25 anos, que chegou a Madrid, vindo de Moscovo, apanhando autocarros e comboios.

Na Rússia passou semanas a ir para as ruas com um cartaz, sozinho, porque “uma manifestação de uma pessoa é a única forma de manifestação sem ser preciso autorização do Governo”.

Depois o movimento organizou-se, os jovens passaram a manifestar-se à vez, uma pessoa à frente com um cartaz, as outras à espera para exibirem depois outro cartaz. Arshak diz que é arriscado, que basta um levantar o seu cartaz cedo de mais para serem presos.

Em outubro passado Arshak já foi de facto preso e deve ser julgado este mês. “Provavelmente vou ser preso quando regressar a Moscovo”, mas “vou continuar as minhas ações”.

Nicole Becker, uma jovem argentina de 18 anos, não tem medo de ser presa, mas confessa que tem medo pelo planeta e pelo seu futuro.