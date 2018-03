As duas resoluções com recomendações ao Governo foram aprovadas com os votos do PS, BE, PCP, PEV, PAN e do deputado do CDS-PP Telmo Correia, com a abstenção do PSD.

Nas duas votações, três deputados do PS (Paulo Trigo Pereira, Luís Graça e Pedro Delgado Alves) e quatro do CDS-PP (Cecília Meireles, Pedro Mota Soares, Teresa Caeiro e Patrícia Fonseca) optaram pelo voto contra.

Os restantes deputados do CDS-PP abstiveram-se.

Na sequência das votações, o Grupo Parlamentar do PS também anunciou uma declaração de voto, na qual manifestou reservas em relação à formulação constante na resolução apresentada pelo PCP no que concerne à carga horária da disciplina de educação física no 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, assim como nas escolas do 1.º Ciclo do Básico e na Educação Pré-Escolar.