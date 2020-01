Serão ainda eliminados mais de 350 lugares de estacionamento de rotação à superfície, cerca de 60% do que existe atualmente, e os passeios e pavimentos nas vias laterais vão ser alargados e recuperados.

A Avenida Almirante Reis também será alvo de requalificação, com a supressão de uma via de trânsito e a introdução de uma ciclovia bidirecional no acesso à Baixa, entre a Praça do Chile e o Martim Moniz, que ligará o Areeiro à zona ribeirinha através da Rua dos Fanqueiros e da Rua do Ouro.

Segundo a autarquia, a requalificação geral desta avenida será desenvolvida através de um programa específico a desenvolver com diversos agentes, “nomeadamente do comércio local”.

Também as praças do Martim Moniz e da Figueira serão requalificadas depois de um “amplo processo de participação pública".

Já a Rua Nova do Almada, a Rua Garrett, a Rua da Prata e o Largo do Chiado passarão a ser interditas a automóveis.

As duas primeiras serão totalmente pedonais e as outras duas apenas terão transportes públicos.

Na Rua dos Fanqueiro e na Rua do Ouro vão ser criadas ciclovias e no Largo do Chiado deixarão de circular veículos automóveis.

O Largo do Calhariz e a Rua da Misericórdia serão alvo de intervenções ao nível do alargamento dos passeios.

Relativamente à envolvente do Príncipe Real e de São Bento, a câmara prevê o “impedimento do atravessamento da colina, com criação de zonas reservadas ao peão e transporte coletivo na Rua da Misericórdia e Largo Camões”.

Na Rua de São Bento, o sentido Parlamento – Largo do Rato estará aberto ao trânsito, sendo que a via contrária será exclusiva para transportes públicos.

Durante a apresentação, não foram adiantadas datas para o início destas intervenções.