“Para nós o facto da nova coligação ter já indigitado um novo primeiro-ministro é um assalto ao poder, um golpe de estado”, afirmou à Lusa a vice-presidente do Parlamento, Maria Angelina Lopes Sarmento, em sintonia com as declarações também hoje produzidas pelo chefe da bancada, Francisco de Vasconcelos, que é irmão do primeiro-ministro.

“Ainda existe um primeiro-ministro com plenos poderes e, apesar do primeiro-ministro ter apresentado a sua carta de demissão ao Presidente da República, até ao momento não houve qualquer resposta do Presidente”, referiu a deputada.

O facto de o Presidente não ter ainda decidido se aceita ou não o pedido de demissão, apresentado a 24 de fevereiro, implica que “continua com plenos poderes”.

Seis forças políticas com assento parlamentar – CNRT, PD, KHUNTO, FM, UDT e PUDD – realizaram no passado fim de semana conferências nacionais para confirmar a sua participação na aliança, cumprindo assim um dos critérios exigidos pelo Presidente, Francisco Guterres Lu-Olo, numa primeira reunião com os partidos.

Na segunda-feira, a nova coligação de maioria parlamentar em Timor-Leste – 34 dos 65 lugares - entregou na Presidência da República uma carta na qual se confirmava a indigitação de Xanana Gusmão como primeiro-ministro do próximo Governo, estando ainda à espera que seja agendada nova reunião.

Maria Angelina Lopes Sarmento sublinhou que a nova coligação “é ilegal” já que, apesar do Presidente ter pedido aos partidos no parlamento um “movimento político” para solucionar a crise provocada pelo chumbo do Orçamento Geral do Estado (OGE), isso não significa que se apresente um novo Governo.