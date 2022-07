A votação dos delegados do partido, num hotel em São Paulo, que validou a candidatura numa convenção partidária, era amplamente esperada e meramente simbólica.

Lula da Silva, com 76 anos, não compareceu no evento do partido porque está a realizar ações de campanha no seu estado natal, Pernambuco, no nordeste do Brasil.

O candidato do PT lidera todas as sondagens das intenções de voto contra o atual Presidente, Jair Bolsonaro.