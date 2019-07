A nova legislação, que teve como base projetos de BE, PCP, CDS-PP, PSD e PAN e uma proposta de lei do Governo, conta com o apoio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que na quinta-feira saudou antecipadamente "a concretização desse primeiro passo" para apoiar aqueles que prestam informalmente cuidados a pessoas em situação de dependência.

No final das votações, Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP, afirmou que "esta é uma matéria prioritária" para o seu partido e que "hoje é seguramente um dia histórico", congratulando-se com "os consensos possíveis" que permitiram a elaboração deste texto de substituição na Comissão de Trabalho e Segurança, embora ressalvando que não é a lei "desejável".

"É naturalmente com expectativa que olhamos para uma mudança que possa ocorrer no Governo e que possa também trazer melhorias aos cuidadores informais", acrescentou o deputado do CDS-PP, referindo que a regulamentação da lei aprovada, para a qual foi estabelecido um prazo de 120 dias, possivelmente ocorrerá após as legislativas de 06 de outubro.

Também José Soeiro, do BE, saudou "esta vitória", felicitando em particular os cuidadores informais que lutaram pela criação deste estatuto. "Pode faltar muita coisa para completá-lo, mas temos um enquadramento para agora", salientou, acrescentando: "Penso que fizemos muito em conjunto, fizemos muito em conjunto dos cuidadores".

A deputada do PCP Diana Ferreira disse que o seu partido "se empenhou na construção deste diploma e que resulta de um largo trabalho na especialidade" e gostaria que se tivesse ido mais longe, mas ainda assim defendeu que a legislação que foi aprovada por unanimidade "representa avanços importantes", prometendo atenção à sua concretização.