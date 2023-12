No sul da Alemanha, a neve fez com que o tráfego aéreo e também o transporte ferroviário fossem afetados. No aeroporto de Munique, o tráfego aéreo esteve mesmo suspenso no sábado. As melhorias de domingo fizeram com que se retoma-se as operações, mas ainda assim cancelou-se dois terços dos voos. Segundo a rádio Renascença, existem passageiros da TAP que estão retidos em Munique.

EPA/ANNA SZILAGYI