A data foi avançada hoje na reunião do Conselho Metropolitano do Porto (CmP), onde foi aprovada por unanimidade a proposta de alteração do Programa de Apoio à Redução. Tarifária nos Transportes Públicos PART), para implementação do Passe Família.

"Aquilo que nós conseguimos fazer foi limar o processo para que ele seja menos burocrático. Ele seria menos burocrático se tivéssemos conseguido que, desde há um ano atrás eu tenho defendido, que é o cruzamento de dados com as finanças e aí resolveríamos o problema imediatamente. Isso não tecnicamente possível (...) e, portanto, assumimos um modelo de candidatura, esse modelo foi estudado, afinado", explicou o presidente do CmP, Eduardo Vítor Rodrigues, em declarações aos jornalistas no final da reunião daquele órgão.

O autarca sublinhou que "inteligentemente" a Área Metropolitana do Porto (AMP) decidiu lançar este processo, numa altura em que há dados mais atualizados por via da entrega das declarações de IRS, o que permitiu "agilizar o processo". Inicialmente a abertura do período de candidaturas estava prevista para 01 de março.

"Vai ser possível a partir do dia 13 de abril fazer as candidaturas e receber, ao mesmo tempo, o passe e sem nenhuma deslocação às lojas. A partir do dia 01 de maio temos o passe família a funcionar, mas depois de devidamente estudado, refletido e depois de muito trabalho que foi prévio ao momento que levantamos o braço a aprová-lo", salientou.