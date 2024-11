Numa nota, a TML realçou que o alargamento da gratuitidade do passe a todos os jovens com idades até aos 23 anos (inclusive), uma medida que até agora era exclusiva para estudantes, insere-se no “incentivo ao uso do transporte público” e “enquadra-se nos compromissos assumidos por Portugal no âmbito da descarbonização e da redução das emissões de gases com efeito de estufa para mitigar as alterações climáticas”.

“Para evitar filas ou deslocações desnecessárias às lojas”, é possível carregar e ativar imediatamente o acesso à gratuitidade jovens na app “navegante” a partir de hoje.

Em caso de dúvidas sobre o processo, a TML disponibilizou uma linha de apoio exclusiva, acessível através do número 218 206 050.