O anúncio da pastora evangélica, e assessora do senador Magno Malta, para o comando do novo Ministério dos Direitos Humanos ocorreu durante uma conferência de imprensa concedida na sede do governo de transição, em Brasília. Segundo o site de notícias G1, a futura ministra encontrava-se com Onyx no momento do comunicado e falou também aos jornalistas.

Damares Alves afirmou que se depender dela, vai protestar contra as empresas onde os funcionários do sexo masculino tenham um melhor salário do que as mulheres na mesma função, numa luta pela igualdade salarial de género.

A futura ministra torna-se assim na segunda mulher a integrar o Governo de Bolsonaro, depois de a deputada federal Tereza Cristina ter sido indicada para o ministério da Agricultura, no mês passado.