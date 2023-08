“Muito precisamos de rejuvenescer com a Vossa presença e a Vossa palavra nestes dias, para que a beleza do Evangelho resplandeça ainda mais, aqui e pelo mundo além, nestes tempos em que não faltam obstáculos ao desenvolvimento integral e pacífico dos povos e entre os povos. Povos de que os jovens aqui reunidos são rosto e expressão eloquente e promissora, mesmo os que chegaram de países onde as dificuldades não faltam”, disse Manuel Clemente, após a entrada do Papa Francisco no palco da ‘Colina do Encontro’, no Parque Eduardo VII, para o primeiro momento com os jovens no âmbito da JMJ.

No seu discurso perante centenas de milhares de jovens que preenchem o recinto e a Avenida da Liberdade, o cardeal-patriarca salientou que “não faltam obstáculos, mas também não falta a disposição de os remover e ultrapassar, com o entusiasmo e o compromisso de quem quer construir um futuro à altura das aspirações humanas e dos desejos de Deus”.

Dando as boas-vindas ao líder da Igreja Católica, Manuel Clemente afirmou que Francisco tem estado “sempre presente onde há mais vida a garantir e mais futuro a construir”.

“Por isso mesmo, os jovens vos sentem como seu aliado natural e vos rodeiam com muita estima e afeto”, afirmou, referindo que o Papa presidirá, até domingo, a um programa “repleto de encontros e celebrações”, com “a constante juventude de espírito que o tempo não [lhe] tira, antes salienta e reforça”.

O cardeal-patriarca disse acreditar que a JMJ, que termina no domingo, corresponderá ao “constante apelo” do Papa para "um mundo mais solidário e fraterno, como a verdade evangélica reclama e a humanidade mais anseia”.

Saudando os jovens peregrinos, Manuel Clemente afirmou: “Aqui vos trouxe uma igual vontade de encontro, partilha e celebração do que mais vos move no caminho de um futuro solidário e fraterno, em cada povo e entre todos os povos”.

O Acolhimento marca o primeiro encontro do Papa Francisco com os jovens, numa cerimónia que tem a duração prevista de hora e meia, e que conta com a atuação de artistas portugueses, como a fadista Mariza e o músico Tiago Bettencourt, e o Desfile das Bandeiras, típico das jornadas.

Lisboa acolhe hoje o terceiro dia da JMJ, considerado o maior evento da Igreja Católica, com a presença do Papa Francisco e que, até domingo, deve reunir mais de um milhão de peregrinos de todo o mundo.