Patrick, um pónei de quatro anos, foi eleito "presidente da Câmara" não oficial após o antigo autarca — Don Mills, humano — ter morrido em 2019. O motivo? Ser já conhecido na comunidade, conta o The Guardian.

A nomeação ocorreu após circular uma petição, assinada por 200 moradores, em que era argumentado que Patrick, assim chamado por ter nascido a 17 de março, dia de S. Patrício, seria um ótimo autarca "por não ser crítico e ser genuinamente atencioso e solidário com todos".

Antes de se tornar "presidente da Câmara", Patrick era já uma figura muito amada na localidade. Era um pónei de terapia, que visitava vários grupos de recuperação na comunidade. Além disso, podia muitas vezes ser encontrado a pastar no jardim do The Drum Inn, um pub local. Além disso, também bebia Guinness — e gostava mesmo da cerveja.

Contudo, esses dias no pub chegaram ao fim, já que o conselho local decretou que para Patrick continuar a visitar o local a área teria de ser reclassificada de "jardim" para "terreno de pastagem oficial".

E, apesar de ser "presidente da Câmara", Patrick nada pode fazer. Afinal, não é humano e, por isso, não pode tomar decisões.