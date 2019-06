Segundo a edição de hoje do jornal Público, que avançou a informação sobre a demissão, Paulo de Azevedo “já vinha a ponderar há algum tempo” a saída do cargo que ocupa na sociedade detentora dos transportes rodoviários urbanos do Grande Porto.

A “gota de água” que o fez consumar o pedido “terá sido a reação do presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, à investida da transportadora pública, que admitiu pedir indemnizações à Área Metropolitana do Porto, enquanto autoridade de transportes, e às empresas privadas que há anos violam o direito de exclusividade da STCP no território do município do Porto”.

O ministro do Ambiente disse hoje que o presidente executivo demissionário da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vai manter-se no cargo até final de julho, cabendo ao presidente da Câmara do Porto indicar o seu substituto.

“É verdade que o senhor presidente [Paulo de Azevedo] apresentou a sua carta de demissão, terá de se manter em funções até ao final do mês de julho e, por isso, já falei com o senhor presidente da Câmara Municipal do Porto a quem caberá indicar o seu substituto”, referiu Matos Fernandes, escusando-se a quaisquer outros comentários sobre o assunto.