Numa declaração distribuída pelo partido, Paulo Portas afirmou que ser “mandatário político da lista do CDS em Aveiro é um gesto coerente, justo e pela positiva”, fazendo ainda um elogio ao trabalho feito pelos dois deputados eleitos em 2015, João Almeida e António Carlos Monteiro.

“É um gesto pela positiva de quem acredita que Aveiro se destaca em progresso no nosso país, precisamente pela sua tradição na defesa das liberdades políticas e económicas — que dão mais à sociedade e tiram menos ao cidadão do que a atitude socialista”, lê-se ainda no comunicado do CDS.

João Almeida, deputado e porta-voz do partido, volta a liderar a lista do CDS no círculo de Aveiro nas legislativas de 06 de outubro.