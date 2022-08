"António Costa meteu no governo todos os aspirantes a líder do PS" e "passou a vida fora", critica Paulo Rangel, eurodeputado. "Estará a trabalhar na ambição de um cargo europeu?". Uma conversa sobre Portugal e o seu papel na União Europeia, centrada na Ucrânia e nos custos que a UE está disposta a suportar com a guerra.

 Em poucos meses foram aprovados diversos pacotes de sanções à Rússia, que implicam também perdas para os Estados-membros da União Europeia. À boca-pequena começa a falar-se em fadiga. Será o preço demasiado alto? Até onde estão os europeus dispostos a ir? O deputado europeu Paulo Rangel acredita que se até aqui foi a opinião pública que obrigou os governos a agravar as sanções à Rússia, agora têm de ser os governos a fazer pedagogia, porque a guerra vai continuar a "determinar sacrifícios". Em matéria de solidariedade há países escorpiões: "Holanda, Suécia, Dinamarca e Áustria", ocupam algumas vezes esse papel. Mas se "os suecos, sendo tão frios e racionais, nunca entrariam na NATO se não estivessem convencidos de que é o seu modo de vida que está em causa", António Costa passou a ser "campeão dos opositores", ao não querer dar à Ucrânia o estatuto de candidato a Estado-membro da UE e na posição inicial "completamente contra" a redução do consumo de gás. "Esteve francamente mal", considera. Paulo Rangel acredita que a adesão da Ucrânia à União Europeia será "muito mais rápida" do que se pensa" e que a entrada dos países em lista de espera será também acelerada por isso. "As regras de funcionamento da União Europeia vão ter de mudar", essa será a consequência mais óbvia. O vice-presidente do PSD afirma que "António Costa desinvestiu na agenda nacional", talvez na busca de uma posição de destaque na Europa, mas acaba por não responder se, confrontado com a escolha, optaria por um cargo em Portugal ou um lugar na União Europeia. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram