O deputado do PCP João Dias criticou hoje as ajudas do Governo ao setor da agricultura durante a crise pandémica, classificando-as de insuficientes porque “são poucas e não estão a chegar aos agricultores mais afetados”.

A crítica foi feita numa declaração política no plenário da Assembleia da República sobre os problemas da agricultura e do abastecimento alimentar, antes e durante a crise causada pelo surto do novo coronavírus, desde março. Sem vender os seus produtos, "os agricultores não obtêm rendimento e a situação tem sido a de acumulação de prejuízos que são incomportáveis para pequenos e médios" produtores, e as medidas anunciadas até agora pelo executivo do PS "são insuficientes". "As ajudas são poucas e quando vierem, vêm tarde. São poucas e não estão a chegar aos agricultores mais afetados, que são os pequenos e médios agricultores e os agricultores familiares", disse João Dias. O Governo erra porque parte do "princípio errado" que, citando a ministra da Agricultura, "não falhou nada no abastecimento alimentar", afirmou João Dias, dando depois o exemplo dos produtores e agricultores que "vêm os preços descer todos os dias" e estão "agora numa situação difícil e sem apoios". Apontando ao PS e ao PSD, sem os identificar, o deputado comunista afirmou que quem diz agora "valorizar a produção nacional são os mesmos que a entregaram aos interesses das grandes potências agrícolas da União Europeia".