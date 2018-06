O deputado comunista Jorge Machado condenou hoje as agressões alegadamente racistas sobre uma jovem colombiana no Porto, no domingo, e exigiu medidas ao Ministério da Administração Interna (MAI), em declarações aos jornalistas, no parlamento.

"É inaceitável, intolerável na nossa sociedade e na nossa democracia, pelo que se exige um apuramento muito rápido relativamente às circunstâncias em que aquilo aconteceu. Exige a nossa condenação e que, efetivamente, o MAI tome as medidas necessárias também para o apuramento do comportamento dos agentes da PSP, que ficou aquém daquilo que deveria ter sido", afirmou. O parlamentar do PCP referia-se ao episódio da jovem colombiana Nicol Quinayas, de 21 anos, violentamente agredida e insultada, na madrugada de domingo, no Porto, por um segurança da empresa privada 2045 a exercer funções de fiscalização para a STCP (Serviço de Transportes Coletivos do Porto) e aw notícias de que a PSP, chamada ao local, não terá registado a ocorrência. "Não há espaço, nem pode ser dado, para comportamentos racistas e xenófobos no nosso país. Exigimos que o Governo aja em conformidade, quer junto da empresa de segurança privada, quer da PSP, que deveria ter ido mais além na defesa dos direitos, liberdades e garantias da cidadã em causa", acrescentou Jorge Machado. O grupo parlamentar do PCP apresentou um requerimento dirigido ao MAI com sete perguntas relacionadas com o sucedido e sobre as medidas que o executivo socialista poderá tomar sobre o assunto.