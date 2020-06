Depois de reunir com a administração do aeroporto do Porto e com representantes de trabalhadores, a comunista vincou que os trabalhadores vivem uma "realidade difícil", havendo cerca de 90% deles em `lay-off´ e, consequentemente, com perda de rendimento.

A juntar a esta realidade está a "precariedade" sentida que, referiu, não é de agora, não é efeito da covid-19, mas que por via desta se "evidenciou".

A esmagadora maioria dos trabalhadores tem vínculos precários, nomeadamente subcontratados, em `outsourcing´ ou em prestação de serviços, o que os torna "especialmente vulneráveis", sublinhou.

Diana Ferreira, assumindo esta como uma sua preocupação, garantiu que vai intervir junto do Governo de António Costa, tal como tem vindo a fazer, para resolver estas questões.