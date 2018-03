No debate parlamentar quinzenal com o primeiro-ministro, o socialista António Costa, Jerónimo de Sousa justificou a necessidade de ser o Estado a intervir nas eventuais reparações daquela via de comunicação com o contencioso verificado com aquela empresa aquando da revisão recente do valor das portagens.

"A necessidade de reparação da Ponte 25 de Abril trouxe à evidência, mais uma vez, o escândalo que são as PPP: as pessoas pagam as portagens, o Estado fica com os encargos da reparação das infraestruturas e o grupo económico amassa lucros com as rendas do contrato", condenou Jerónimo de Sousa.

Para o líder comunista, "é preciso acabar com o escândalo e defender o interesse público" e "é importante ouvir a opinião do Governo".