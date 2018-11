Pedro Filipe Soares falava no período de encerramento do debate das três moções em disputa na XI Convenção Nacional do Bloco de Esquerda.

Na sua intervenção, Pedro Filipe Soares, que defendeu a moção A, da direção, procurou responder a críticas internas de que o Bloco de Esquerda perdeu o seu caráter revolucionário, se normalizou, institucionalizou na Assembleia da República e está agora "no bolso do PS".

"Se estamos no bolso do PS qual a razão para António Costa se irritar tanto com o Bloco de Esquerda?, questionou, antes de se dirigir às correntes minoritárias do partido.

"A vossa crítica, se fosse realidade, era o sonho de António Costa, mas o nosso povo sabe que o Bloco de Esquerda é a voz mais crítica do parlamento português, ajuda a construir, mas não deixa de apontar o dedo àquilo que tem se ser travado, seja nas rendas da energia, seja nos ataques à Segurança Social através da redução da Taxa Social Única", sustentou.

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda recusou também a tese de que a sua força política só tenha ação no parlamento, rejeitando essa ideia com a seguinte mensagem: "Não somos ativistas do sofá, todos somos ativistas dos movimentos sociais".