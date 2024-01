Depois de dizer aos jornalistas que o CEIIA é um importante polo para o desenvolvimento do país, Pedro Nuno Santos, atual secretário-geral do PS, prestou declarações sobre a TAP.

"Eu assumo todas as responsabilidades no que diz respeito à TAP. Queria dizer-vos que o contrato da anterior CEO foi feito com equipas jurídicas das duas partes", explicou.

"A questão relevante é que, no que diz respeito a todas as matérias da TAP, elas fazem parte do meu quadro de responsabilidade política, ponto. Isso é que é relevante. Quero no entanto dizer que o contrato é feito com as equipas jurídicas, tanto da anterior CEO como da TAP", reforçou.

Pedro Nuno Santos afirmou ainda que "a TAP vai continuar a ser utilizada ao longo da campanha" eleitoral para as legislativas. "Vai haver sempre alguma coisa que possa ser explorada, mas a verdade é que, do ponto de vista mais relevante, central, [importa] o facto de termos uma empresa que estava falida, com capitais negativos, e que hoje é uma empresa que dá lucro".