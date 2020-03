A UEFA decidiu hoje adiar para 2021 o Europeu de futebol, com as competições de clubes nacionais e europeias a poderem terminar até 30 de junho, decisões que "são as contingências do momento dramático" que se vive, de acordo com Proença.

"A decisão de hoje revela bem o sentimento generalizado que se apoderou no futebol, um sentimento de bom senso. Era obrigatório dar espaço e calendário às competições nacionais, para que pudessem terminar de forma tranquila e para que a próxima temporada pudesse iniciar com a normalidade restabelecida, sabendo quem é o campeão, quem equipas são relegadas, quais vão às competições europeias. Direi que hoje imperou o bom senso", referiu Proença, em declarações à SportTV+.

De acordo com o dirigente, "abriu-se uma janela temporal que era fundamental para as competições nacionais" e "ganhou-se cerca de mais um mês e meio" para terminar os campeonatos, reforçando, contudo, que não se saberá como vai evoluir a curva exponencial de propagação da Covid-19.