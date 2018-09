“Fazemos este apelo em nome das vítimas que faleceram nesta tragédia e das vítimas que ainda aguardam auxílio na reconstrução das suas habitações e as das outras zonas afetadas, para que Pedrógão Grande sirva como exemplo de que vivemos num país verdadeiramente democrático”, lê-se na petição.

Também na Assembleia da República, no entanto, os parlamentares “não podem permanecer em silêncio perante as suspeitas de tão vil violação da lei, abusando da solidariedade dos portugueses e desonrando a tragédia humana” que se viveu, defendem.

“Os peticionários consideram profundamente repugnante o aproveitamento fraudulento, abusivo e corrupto dos donativos e dinheiros públicos destinados a apoiar as vítimas da tragédia de Pedrógão Grande”, no distrito de Leiria, salientando que “os factos noticiados recentemente deram origem à abertura de inquéritos pelo Ministério Público”.

Numa nota hoje divulgada, os peticionários Miguel Figueiredo, Sofia Afonso Ferreira e Diana Antão esclarecem que a iniciativa “é apartidária, é pelas vítimas de Pedrógão Grande e de outras zonas afetadas” pelos incêndios.

Manifestações para recolha de assinaturas

No dia 19 de setembro, data do primeiro plenário da Assembleia da República após o período de férias, o movimento Democracia 21 realiza “duas manifestações, em Lisboa e Porto, para recolher assinaturas para a petição”.

Em Lisboa, a manifestação decorrerá junto à Assembleia da República, às 11:30, enquanto no Porto será na Avenida dos Aliados, à mesma hora.

Hoje, às 12:50, a petição ‘online’ já tinha sido assinada por 731 pessoas.

O grande incêndio que deflagrou a 17 de junho de 2017, em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, e que alastrou depois a concelhos vizinhos, provocou 66 mortos e 253 feridos, sete deles com gravidade, tendo destruído cerca de 500 casas, 261 das quais eram habitações permanentes, e 50 empresas.

Há dois meses, eram 10 os arguidos, todos pessoas singulares, no inquérito relacionado com os incêndios de Pedrógão Grande, de acordo com a Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra.