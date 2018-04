A sede da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande vai ser palco, no sábado, de uma "ação de pintura coletiva", em que vão ser criados quadros para dar cor às casas reconstruídas após o incêndio de junho de 2017.

A iniciativa arranca às 10:00 e estende-se por todo o dia, contando com a participação de 15 pintores sócios da Associação da Amizade e das Artes Galego Portuguesa, disse à agência Lusa a presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG), Nádia Piazza.

O fogo de Pedrógão Grande, em junho de 2017, provocou a morte a 66 pessoas, além de avultados prejuízos económicos.

Na sede da AVIPG, na aldeia de Figueira, concelho de Pedrógão Grande, os pintores vão estar durante o dia todo a criar quadros, numa iniciativa que tem como mote "Colorir o Cinzento".

"O cenário continua cinzento - agora com o verde do pasto - e as casas estão despidas de memória e de histórias", notou Nádia Piazza, considerando que os quadros permitem "deixar algum sinal humano nas próprias casas".

Não há tema associado à criação artística de cada um dos pintores, mas pretende-se que tragam "cor e não tristeza", realçou.

Qualquer pessoa poderá assistir à iniciativa, sendo que os artistas vão doar as obras pintadas "para as vítimas do incêndio de junho que tiveram as suas casas destruídas", explicou a associação.

Quem esteja interessado nas obras, deve inscrever-se na sede da AVIPG nesse mesmo dia, realizando-se um sorteio dos quadros no final da iniciativa.

No comunicado, a associação sublinha que esta é "uma das muitas iniciativas na área da cultura" que tem promovido.

Recentemente, a AVIPG e a Fundação Júlio Resende atribuíram oito bolsas de estudo em artes a estudantes naturais dos municípios afetados pelo incêndio de Pedrógão Grande.