A Agência Espanhola de Segurança Alimentar e Nutrição publicou novas recomendações no final de outubro para o consumo de determinados tipos de pescado, nomeadamente o atum e o peixe-espada, tubarão ou cação e Lúcio.

Em causa estão os elevados níveis de mercúrio nestas espécies, prejudiciais aos humanos quando o seu cérebro está em desenvolvimento.

Assim, as mulheres que estão a tentar engravidar, que estão grávidas ou a amamentar devem mesmo evitar o consumo, assim como as crianças até aos dez anos de idade. Entre os 10 e os 14 anos recomenda-se não mais do que 120 gramas destes peixes por mês — e procurando variar as espécies. A população em geral, pode comer entre 3 a 4 doses destes peixes por semana, sendo recomendável variar a espécie.

Esta recomendação da AESA já existia (visando sobretudo grávidas e crianças até aos três anos), mas foi alargada.