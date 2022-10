O acidente ocorreu à entrada da localidade de Paiões, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra, no distrito de Lisboa. A última atualização, pelas 14:55, dava conta de um ferido grave e 11 ligeiros.

Não foi ainda divulgado o número de passageiros no autocarro nem o que levou ao acidente, embora sejam referidas as condições do piso devido à chuva.

O condutor do autocarro não tem ferimentos "que inspirem maiores cuidados" e a vítima em estado grave seguia "na parte posterior" do veículo, segundo declarações dos bombeiros no local.

A Proteção Civil refere que o alerta foi dado às 13h37 desta quarta-feira. No local estavam, às 15h32, 37 bombeiros apoiados por 16 viaturas.

Segundo a Lusa, na zona do acidente estavam elementos da PSP, operacionais dos Bombeiros Voluntários da Agualva Cacém, além de duas viaturas médicas, uma do hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, e outra do hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.