A conclusão foi a de que a área total a proteger varia entre os 26% e os 41% da superfície de todos os oceanos, dependendo do grau de proteção a atribuir a cada espécie.

Apesar de concluir que todos os oceanos têm de ter zonas de proteção da biodiversidade, o estudo identifica o Pacífico norte na zona da China e do Japão e o Atlântico entre a África ocidental e as Américas como áreas oceânicas cuja proteção é de importância crítica.

James Watson, diretor científico da Wildlife Conservation Society (WCS, Sociedade para a Conservação da Vida Selvagem), organização não-governamental fundada em Nova Iorque em 1895, é também citado no comunicado, a afirmar que as conclusões do estudo deixam clara a necessidade de intensificar esforços globais na área das áreas protegidas.

“Estas conclusões científicas demonstram que os governos têm de atuar com ambição, tal como fizeram com o Acordo de Paris (sobre redução de emissões de gases com efeito estufa), para que seja possível parar a crise de extinção que muitas espécies marinhas enfrentam”, afirma James Watson, também professor na Universidade de Queensland, no leste da Austrália.

Para o diretor científico da WCS, a ação urgente que a proteção dos oceanos exige não pode resumir-se à simples criação de áreas marinhas protegidas.

“É necessário recorrer a estratégias variadas como a definição de zonas de proibição total de pesca, de áreas protegidas geridas pelas comunidades locais e políticas públicas abrangentes para acabar com a pesca ilegal e insustentável”, afirma James Watson no comunicado da universidade australiana, considerando que um enquadramento global da proteção da vida marinha será também fundamental para assegurar a subsistência de milhões de pessoas em todo o mundo que dependem diretamente da biodiversidade dos oceanos como fonte de alimentação e rendimento.