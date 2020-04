Numa altura em que ainda decorrem os trabalhos de socorro, o balanço provisório apontado à agência EFE por Theo Ngwabidje, governador de Kivu do Sul, dá conta de cerca de três dezenas de mortos e mais de três milhares de desalojados.

Na província de Kivu do Sul, a chuva que caiu durante a noite de quinta-feira fez transbordar o rio Mulungwe, provocou o aumento do nível das águas do lago Tanganica, inundando a localidade de Uvira, com quase 380 mil habitantes (dados de 2012).

O governador da província adiantou que o Governo da República Democrática do Congo fez chegar uma equipa à zona afetada, que irá avaliar a situação.

Num país com uma população que se estima que terá cerca de 86 milhões de habitantes (2016), Kivu do Sul conta com cerca de seis milhões de pessoas.

A província de Kivu do Sul é uma das 26 províncias congolesas e faz fronteira, a este, com o Ruanda, o Burundi e a Tanzânia, a norte, com a província de Kivu do Norte, a sul, com Catanga e, a oeste, com Maniema.

Uvira é uma das três principais cidades de Kivu do Sul, juntamente com Baraka e Bukavu, a capital da província.