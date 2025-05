“As sete pessoas, quatro adultos e três menores, todos da mesma família, foram realojadas temporariamente numa unidade hoteleira de Faro”, especificou à agência Lusa o presidente do município farense, Rogério Bacalhau.

De acordo com o autarca, as pessoas ficaram sem alojamento na sequência de um incêndio, de causas ainda desconhecidas, que destruiu na quarta-feira à noite a casa onde viviam, tendo passado a noite no alojamento disponibilizado pela autarquia”.

Rogério Bacalhau adiantou que a ação social municipal “vai continuar a acompanhar o caso para encontrar uma solução que permita alojar definitivamente as pessoas”.

O autarca explicou que o bairro Horta da Areia “existe há várias décadas, com um conjunto de cerca de duas dezenas de habitações precárias, pré-fabricadas”.

Situado junto ao Cais Comercial, em Faro, o bairro Horta da Areia surgiu no final da década de 70 do século passado com a finalidade de realojar pessoas das antigas colónias portuguesas.

Atualmente, o bairro é habitado por famílias de várias etnias e nacionalidades de baixos recursos económicos.