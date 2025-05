Durante o último mandato de Luís Montenegro e ao longo da campanha para as legislativas antecipadas, marcadas para 18 de maio, a insegurança voltou a ser debatida. A preocupação generalizada com a segurança levou o assunto para o centro do discurso político, mesmo sem que os dados sustentem um agravamento real da criminalidade.

Segundo o Índice Global da Paz, Portugal ocupa atualmente o sétimo lugar a nível mundial e o quinto na Europa, sendo um dos países mais seguros e pacíficos do mundo. O mais recente Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), relativo a 2024, confirma esta tendência: a criminalidade geral registou uma diminuição de 4,6% face a 2023.

Na verdade, a perceção de insegurança não é mais do que “uma crença coletiva”, explica Isabel Rocha Pinto, professora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação e diretora do Laboratório de Psicologia Social da Universidade do Porto, ao SAPO24. “E deve-se ao momento pelo qual estamos a passar”, acrescenta.

A guerra na Ucrânia, os conflitos no Médio Oriente, o avanço da extrema-direita na América Latina e as deportações em massa nos EUA moldam um novo cenário multicultural, que serve de pano de fundo destas eleições.

Além disso, num mundo em rápida transformação, a nível social, económico e tecnológico, “a pressão de insegurança é exacerbada”, comenta. “Durante uma crise, as pessoas estão mais vulneráveis e menos coesas, acreditam menos nas instituições e, portanto, pensam que está cada um por si, o que é muito problemático”.

Algumas propostas dos partidos para a sensação de insegurança: PCP/CDU: O pleno emprego e um trabalho valorizado, com a melhoria da sua remuneração, qualidade, estabilidade e direitos, e com um combate decidido à precariedade e à insegurança, ao desemprego estrutural, jovem e de longa duração.

Adopção de medidas de defesa e promoção dos direitos sociais e laborais dos Imigrantes e que facilitem a sua integração na sociedade portuguesa, incluindo medidas dirigidas às crianças e jovens que lhes assegurem condições de igualdade no acesso à educação, à cultura e ao desporto.

Dar firme combate ao processo de crescente desjudicialização e privatização da administração da justiça BE: Dignificação do sistema de execução de penas, criando condições para que a reinserção social deixe de ser desvalorizada e retomando a dinâmica interrompida de aplicação de penas alternativas à de prisão para a pequena criminalidade

O reconhecimento do direito de voto a todas as pessoas titulares de autorização de residência em Portugal, independentemente da existência ou não de acordos de reciprocidade com os países de origem.

Respeito dos direitos dos oficiais de justiça. Livre: Promover a igualdade e suprimir todas as formas de violência.

Rever o enquadramento penal dos comportamentos e práticas racistas.

Fomentar a participação política e a representação de grupos habitualmente excluídos ou marginalizados nos processos de decisão política. PS: Capacitação das comunidades locais, reforço dos equipamentos coletivos, prevenção de insegurança e de apoio às vítimas e a integração de minorias étnicas e de comunidades migrantes.

Valorização das forças de segurança, dotando-as de meios, e avaliando os indicadores que permitem construir melhores políticas de segurança.

Reforçar a participação das forças de segurança nas ações de cooperação europeia na prevenção da criminalidade, combate ao terrorismo e extremismo violento, tráfico de pessoas, de armas e drogas e do cibercrime, AD: Valorização das carreiras e melhoria das condições de trabalho das forças de segurança.

Incentivar programas comunitários e de policiamento de proximidade.

Reforço dos mecanismos de controlo de fronteiras.

Exigir reciprocidade no cumprimento de deveres cívicos e respeito pelos valores constitucionais portugueses. PAN: Assegurar uma maior proteção do/da denunciante por via da revisão do Estatuto de Proteção do Denunciante.

Estabelecer a obrigatoriedade de todos os serviços públicos possuírem guias detalhados e com linguagem acessível relativamente aos respetivos procedimentos administrativos.

Desenvolver um plano nacional de ação para a inclusão capaz de responder às características específicas dos novos tipos de imigração em Portugal. IL: Fim das duplicações entre PSP e GNR, com eventual fusão ou redefinição de competências.

Medidas mais firmes contra a reincidência criminal. Avaliação mais rigorosa de penas e cumprimento efetivo das sentenças.

Política de imigração baseada na integração e no mérito. Chega: Proceder à avaliação da distribuição das Forças de Segurança, garantindo a abertura de postos nas áreas mais necessitadas e o reforço do número de agentes de acordo com as necessidades locais.

Criminalizar o incitamento ao ódio contra guardas prisionais e agravar as penas relativas a agressões.

Regulamentar a imigração de forma que se permita apenas a entrada em Portugal de quem tenha condições para o fazer, respeite a nossa cultura e cujas funções/profissões sejam úteis ao Estado português.

Narrativas de ódio e radicalização dos media

A sensação de que “as pessoas não estão protegidas, que o sistema e o Estado não funcionam” é, para a professora, o primeiro grande problema — e um dos mais relevantes a considerar nestas legislativas.

“Quando falamos de insegurança, não nos referimos apenas ao crime. Pode tratar-se, por exemplo, da perceção de instabilidade na capacidade de alcançar vidas mais estáveis e prósperas”, sublinha Isabel Rocha Pinto. O medo e a ansiedade resultam muitas vezes da instabilidade institucional ou da perceção de falta de transparência.

A crise económica que Portugal atravessa “reforça a desconfiança em relação ao sistema e ao futuro e enfraquece a coesão social”. Muitas pessoas sentem que vivem rodeadas por mais criminalidade do que a realidade confirma e acabam por adotar comportamentos mais restritivos.

A investigadora acredita que existe uma narrativa alimentada pelo discurso político e pelos media, que promove esta perceção. Seja através da exclusão de grupos minoritários, seja pela atenção excessiva a crimes isolados.

“A insegurança está associada à exposição constante a este tipo de notícias, que nos leva a acreditar que existem mais casos violentos. A cobertura mediática, e até os conteúdos nas redes sociais, amplificam estas crenças e não refletem as estatísticas reais da criminalidade”, explica.

Perante a ideia de que estão por sua conta, os cidadãos tornam-se mais vulneráveis a este tipo de influência. “Não acreditamos que podemos estar protegidos porque não confiamos nas instituições. E sempre que procuramos mais informação, sentimo-nos ainda mais perdidos.”

É neste contexto que ganham força grupos radicais e partidos políticos que “veiculam a ideia de que existe muita criminalidade, seja corrupção, seja violência”, uma narrativa que, segundo a professora, “vende mais”. Muitas vezes, esses movimentos surgem associados a discursos que põem em causa o papel do Estado e apelam à recuperação de uma ordem supostamente perdida.

O populismo aproveita-se da facilidade com que se produz e partilha desinformação, oferecendo soluções para problemas que, muitas vezes, não existem. Isabel Rocha Pinto descreve estas estratégias como “bodes expiatórios” que tentam explicar a insegurança, mas de forma exagerada e distorcida.

Comportamento e reação social

O desafio passa por perceber como mediar a informação divulgada por esses grupos. Além de influenciar as perceções sobre a sociedade, ao promover estereótipos, o populismo tem a capacidade de afetar diretamente o comportamento de quem sente medo. Exemplos disso são alterações de rotina, "como deixar de sair à noite ou até andar armado", diz Isabel Rocha Pinto.

A resposta exige “não apenas a discussão de valores democráticos nas escolas, mas também o reforço da literacia sobre os mecanismos da propaganda política” Isabel Rocha Pinto

Segundo a académica, este tipo de comportamento defensivo decorre da ideia de que “cada um está por si”, fora da comunidade e sem confiança nos outros. O medo é mais facilmente dirigido a minorias invisíveis, que se isolam do resto da sociedade.

Essa é, segundo Cristina Mendonça, investigadora em Psicologia Social, a forma mais simples de dar uma explicação “racional” a uma sensação irracional. Depois de definir a causa do problema, é mais fácil defender “medidas protetoras em relação a determinados grupos” e adotar um "vigilantismo exagerado", explica.

Imigração e preconceito

Esse clima de desconfiança acaba por alimentar políticas que promovem a exclusão e a supressão de direitos, alerta Cristina Mendonça, políticas essas que, mais tarde, são amplificadas durante períodos eleitorais.

A sensação de insegurança leva a abordagens mais hostis no contacto com os outros, especialmente com pessoas em situação de sem-abrigo, migrantes ou portugueses de diferentes religiões e origens étnicas, dificultando os processos de integração.

“Sentimos um risco maior porque são pessoas diferentes de nós — com outra religião, outra língua, outra aparência”, observa Cristina Mendonça. Quanto mais “fisicamente diferentes do português comum”, maior é a perceção de risco.

O medo deixa de ser uma reação natural, "quando legitima a ideia de que os imigrantes devem ser excluídos, em especial os rapazes racializados” Isabel Rocha Pinto

Contudo, “esta associação é totalmente fictícia e errada", garante a investigadora. O RASI não associa o crime a nenhum grupo em particular. Apenas aponta os riscos associados à imigração ilegal, ao tráfico de pessoas e de droga, como consequências da atual crise migratória global, medidas tidas em conta nos programas dos partidos candidatos.

Associado a ideias de marginalidade e pobreza, o perfil do imigrante masculino corresponde, para muitas pessoas, à imagem de alguém “potencialmente criminoso”, explica a psicóloga. No entanto, o medo deixa de ser uma reação instintiva e legítima, quando começa "a justificar discursos de ódio e a exclusão de imigrantes", alerta Isabel Rocha Pinto.

Os mais visados por este tipo de perceção são os rapazes racializados: de acordo com o Relatório de Migrações e Asilo, 53% dos imigrantes que chegaram a Portugal em 2023 eram homens. Já o medo tende a afetar mais as mulheres e os idosos, "também por outras experiências de violência", sublinha a investigadora.

E que políticas públicas podem responder à insegurança?

A poucos dias das eleições legislativas, a questão que se coloca é: como pode o novo Governo combater esta sensação de insegurança?

A psicóloga Cristina Mendonça defende a criação de espaços onde os imigrantes e as comunidades locais possam estabelecer contactos positivos fora de contextos de competição direta. Só assim será possível construir pontes e reduzir o medo com base no convívio, e não na distância.

“Seria fundamental que o poder local e as associações comunitárias passassem a promover a ideia de que é possível confiar nos outros". Isabel Rocha Pinto

Para Isabel Rocha Pinto, a resposta exige “não apenas a discussão de valores democráticos nas escolas, mas também o reforço da literacia sobre os mecanismos da propaganda política”. Cristina Mendonça acrescenta que “a informação nem sempre é suficiente para mudar perceções”, ao que a investigadora do Porto contrapõe: “Vivemos numa era de pós-verdade, em que estamos mais vulneráveis e confiamos menos na informação que nos chega.”

Em última análise, consideram que o que está em falta é o envolvimento das pessoas no coletivo e na participação cívica. “Seria fundamental que o poder local e as associações comunitárias passassem a promover, não apenas nas escolas mas também nos bairros e comunidades, a ideia de que é possível confiar nos outros, de que juntos podemos fazer melhor”, defende Isabel Rocha Pinto. Só assim, sublinha, “se constrói uma verdadeira coesão social".