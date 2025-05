Em conferência de imprensa após um encontro com o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, o Presidente ucraniano disse que está pronto para “negociações diretas” com o líder do Kremlin (presidência), que não viajou para a Turquia, mas lamentou que “infelizmente, [os russos] não estão a levar as negociações suficientemente a sério”.

Volodymyr Zelensky destacou que os membros da delegação ucraniana em Istambul “terão um mandato para um cessar-fogo” e esta será “liderada pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov”.

O líder ucraniano indicou ainda que as conversações de paz entre Kiev e Moscovo poderão ser realizadas hoje à noite em Istambul, ou adiadas para sexta-feira, após mais um dia de incerteza sobre o seu formato.

“Anunciarei algo concreto: a que horas os grupos se reúnem hoje ou a que horas os grupos se reúnem amanhã [sexta-feira]”, afirmou.

A Rússia anunciou na quarta-feira à noite a composição da delegação, que não inclui Putin, nem sequer o chefe da diplomacia de Moscovo, Serguei Lavrov, ou o conselheiro presidencial para as relações internacionais, Yuri Ushakov.

A delegação é chefiada pelo conselheiro presidencial Vladimir Medinsky, e integra os vice-ministros dos Negócios Estrangeiros Mikhail Galuzin e da Defesa Alexandr Fomin, além de uma série de peritos.